Ripi, incontri medico-scientifici anno 2021

Si sono conclusi sabato 18 dicembre i lavori medico-scientifici riguardanti le “MALATTIE RESPIRATORIE E CARDIOVASCOLARI” ,che vedono Ripi ormai da dieci anni protagonista e sede di un’ informazione medica di alto livello formativo. Incontro inserito nell’ambito delle manifestazioni ideate ed organizzate dal dott. Giovambattista Martino, Medico di Famiglia in Ripi, in collaboraione con la dott.ssa Teresa Petricca, pneumologo di Frosinone, responsabile scientifico degli eventi. Una tradizione ormai consolidata che sabato si è conclusa con la partecipazione di protagonisti di eccellenza rappresentati dal team di pneumologi dell’Ospedale Monaldi-Cotugno di Napoli, guidato dal prof. Giuseppe Fiorentino, medico che ha portato la sanità italiana all’attenzione delle cronache internazionali durante il primo Covid 19. Gli argomenti trattati hanno riguardato le “malattie interstiziali polmonari”, tema di estrema importanza alla luce della gravità di tali patologie paragonabili e sovente peggiori delle neoplasie polmonari ed alla cui genesi partecipa inequivocabilmente, in concausa preminente con altri fattori, l’innegabile inquinamento ambientale del nostro territorio. Patologie polmonari che seppur definite “rare” in ambito classificativo epidemiologico, certo non lo sono, per incidenza, nella nostra realtà locale. Malattie gravi che costringono i pazienti all’esodo verso centri ultraspecialistici regionali ed extraregionali per conferma diagnostica e trattamento terapeutico specifico. Nel corso delle sessioni precedenti dell’anno corrente si sono succedute figure mediche di altissimo livello, luminari e formatori,che nelle proprie discipline rappresentano l’eccellenza nel panorama nazionale,a ripetere quanto già avvenuto nei 9 anni precedenti. Citiamo il prof. F. Sgambato, eminenza nazionale quale elaboratore di nuovo metodo di lettura dell’equilibrio acido-base ed idroelettrolitico, il prof. G. Pedicelli protagonista della storia della radiologia toracica italiana, il prof. F. Macagno, pneumologo ed il prof. M. Pennisi responsabile della sala rossa del Pronto Soccorso, entrambi provenienti dal Policlinico Gemelli,il dott. M. Azzarito cardiologo esperto per l’ipertensione polmonare e la riabilitazione cardio-respiratoria, il prof. F. Aversa, ematologo di fama mondiale, già professore Ordinario dell’Università di Parma. Malattie ed inquinamento questo il “leit motiv” che accompagna ,da sempre, discussioni ed interventi. La compromessa condizione ambientale del territorio provinciale, l’incidenza delle patologie inquinamento correlate, l’impegno del dott. Martino a favore dell’ambiente, fanno sì che Ripi, già da qualche anno e sempre di più, stia acquisendo la vocazione di centro di riferimento provinciale per problematiche sanitarie, con la evidente volontà di impegnarsi nella prevenzione primaria. Il Teatro Comunale “Vittorio Gassmann”, che accoglie ormai da anni gli incontri culturali sanitari, costituisce il simbolo di una cultura allargata che rende merito alle giuste intuizioni del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale tutta.

comunicato stampa – foto archivio