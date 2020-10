Ripi (FR) – Successo per il convegno scientifico ”L’Imaging nella gestione territoriale delle patologie polmonari”

Sabato 3 ottobre, presso il Teatro “Vittorio Gassman” di Ripi, si è svolto il convegno scientifico riservato ai medici dal titolo: ”L’Imaging nella gestione territoriale delle patologie polmonari”, fortemente voluto dal dr. Giovambattista Martino medico in Ripi e Responsabile Scientifico dell’evento che ha visto la partecipazione, in qualità di relatore, del Chiarissimo Prof. Gioacchino Pedicelli, Primario Radiologo Emerito dell’Ospedale Forlanini, indiscussa autorità scientifica, dotto e convinto formatore noto su tutto il territorio nazionale per la scienza radiologica,coadiuvato in tale occasione dalle dr.sse Teresa Petricca e Rosalba Cipriani.

I temi di interesse hanno riguardato, con attinenza al momento storico, anche lo studio dell’imaging nella patologia da Covid 19,interpretati nell’ambito di un suggestivo rapporto tra la fisiopatologia e le espressioni radiologiche della malattia del momento.

La cornice suggestiva del centro storico del paese che ha accolto 45 Medici , è stata per molti una piacevole, inaspettata e molto apprezzata sorpresa; non di meno il teatro, adeguatamente predisposto nel precipuo rispetto delle norme anti Covid -19, messo a disposizione da una Amministrazione Comunale partecipativa ed attiva . Il Teatro già segno di una cultura preesistente nel territorio, luogo di vissuto nostalgico, si è confermato, per l’occasione, punto di rilancio di informazione culturale scientifica. Un argomento medico così attuale, innovativo, ancora in gran parte sconosciuto, affrontato e divulgato in un piccolo paese che ha fatto propri grandi programmi, grazie anche all’operatività, impegno e partecipazione dei Medici. E così Ripi si sta ponendo negli ultimi anni come luogo di comunicazione medico scientifica di cui l’incontro ultimo ha costituito l’ennesimo di una lunga serie, iniziata circa un decennio fa, che ha visto succedersi importanti eminenze scientifiche nell’ambito delle patologie polmonari e cardiovascolari, in accordo con l’emergenza ambientale dell’inquinamento aereo, tanto critica nel nostro territorio. Si ribadisce che le malattie cardiovascolari e respiratorie risultano essere quelle maggiormente indotte dall’inquinamento dell’aria. Cultura medico scientifica, ambientale e storica di salvaguardia e recupero dei beni del territorio, unificate nella proiezione di una cultura del rilancio. Il prossimo Convegno si terrà sempre nel Teatro Comunale “Vitorio Gassman” di Ripi, sabato 17 ottobre dal titolo : “Pneumopatie infiltrative diffuse” e vedrà impegnati i medici dell’Ospedale dei Colli” Monaldi-Cotugno-CTO” di Napoli che tanto lustro hanno dato alla sanità italiana nel momento critico della pandemia da Covid. Ripi già lo scorso anno ha ospitato questi medici, orgoglio nazionale, che anche quest’anno si occuperanno di Interstiziopatie Polmonari in virtù del carattere emergenziale che tali patologie stanno assumendo nel nostro hinterland.

COMUNICATO STAMPA – foto web

