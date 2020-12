Ripi (FR) – Giorgi: “Buona occasione per sconto sulla Tari, la maggioranza dice no”

Il consigliere Giorgi relativamente all’ultimo consiglio comunale si dice deluso delle decisioni della maggioranza;non è infatti stato approvato il punto relativo allo sconto sulla Tari per chi avesse adottato un cane proposto dal consigliere stesso. Giorgi afferma che sarebbe stata una buona possibilita di risparmio sia per il cittadino e sia per il comune, che per la gestione dei cani randagi, paga al canile oltre 80.000 euro l’anno, risorse che sarebbero potute essere usate in altri ambiti, ad esempio per ridurre l’importo della Tari a tutti i cittadini(Tassa sui rifiuti). Anche qui Giorgi si scaglia contro la maggioranza colpevole di aver incrementato quest’anno le tariffe per i cittadini del 40 %.Inoltre il consigliere non si dice neppure d’accordo sui dati di Bilancio discussi in consiglio, dati che mostrano evidenti difficoltà nella chiusura del bilancio stesso attaccando la maggioranza soprattutto sui valori delle alienazioni immobiliari di proprietà comunali a detta di Giorgi troppo “elevati”. Il consigliere si dice tuttavia disponibile a collaborare con la maggioranza per il bene del paese e chiede al sindaco e alla giunta,di portare in consiglio comunale nuovamente il punto sull’adozione del cane da lui stesso proposto.

COMUNICATO STAMPA

