Ripi (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: denunciato 47enne del luogo

Nella mattinata di ieri, in Ripi, i Carabinieri della Stazione di Veroli coadiuvati da quelli della locale Stazione, deferivano in stato di libertà un 47enne del luogo, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, perché responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.I militari, nell’ambito di un predisposto servizio teso a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’uomo, rinvenivano all’interno della cucina un bilancino di precisione, un coltello contenente ancora frammenti di sostanza stupefacente, nonchè materiale atto al confezionamento, tutti occultati nella cappa dei fumi, mentre all’interno di un vaso un involucro di plastica contenente stupefacente del tipo “hashish” del peso di grammi 0,8. Estesa la perquisizione alle pertinenze, in un vaso rudimentale gli operanti notavano una pianta di canapa indiana, dell’altezza di circa due metri, che estirpata veniva sottoposta a sequestro unitamente al restante stupefacente e materiale già reperiti.Ricorrendone i presupposti di legge, l’uomo veniva altresì segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore.

COMUNICATO STAMPA

