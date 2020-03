Ripi (FR) – Coronavirus, morto un 72enne del posto

Salgono a 18 le vittime del Corona virus in ciociaria. L’ultimo caso riguarda un uomo di Ripi di 72 anni, la notizia è trapelata nelle ultime ore. Il soggetto era da qualche giorno ricoverato allo Spaziani di Frosinone, l’uomo ha avuto complicanze polmonari e per lui non c’è stato nulla da fare. Nel frattempo, sono stati posti in quarantena i componenti della sua famiglia, per cercare di limitare ulteriormente l’espandersi del virus. Si tratta del primo decesso causato dal Coronavirus per quanto riguarda il piccolo paese a pochi chilometri da Frosinone.

S.M.

Correlati