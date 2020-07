Ripi (FR) – Amministrative, “Piu’ Italia” Pignalberi: “Stiamo lavorando per ‘costruire’ una lista che rappresenti la gente”

Il movimento politico Più Italia guarda con attenzione alle elezioni Amministrative nel comune di Ripi. Il presidente nazionale Fabrizio Pignalberi, dopo l’accordo siglato a Ceccano a sostegno della candidatura a Sindaco di Roberto Caligiore, venerdì sera ha iniziato a ragionare sui nomi che andranno a comporre la lista che scenderà in campo alle prossime elezioni. Massima segretezza sui nomi dei candidati al consiglio comunale e a Sindaco, anche se voci di corridoio lasciano intendere che Pignalberi abbia già concluso il suo giro di consultazioni e siglato accordi con nomi eccellenti che rappresentano Ripi. “Stiamo lavorando per ‘costruire’ una lista che rappresenti la gente – ha dichiarato il presidente Pignalberi – . Sui nomi preferisco prendermi ancora qualche giorno. Posso solo dire che si tratta di uomini e donne che rappresentano tutte le esigenze di un territorio, come quello di Ripi, che aspetta da tempo risposte concrete e non chiacchiere. Più Italia è un movimento politico che sta crescendo ogni giorno e che ha voglia di dare il proprio contributo nella crescita di tutta la provincia ciociara.

Comunicato stampa

