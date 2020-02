RIPI 2.0 “AmiAmoRipi”

Scaccomatto all’Amministrazione Sementilli, i consiglieri di maggioranza, Loretana Sementilli, Chiara Crescenzi e Luca D’Arpino, mettono di nuovo nero su bianco. Sono passati tre mesi esatti dalla nota pubblica congiunta, dove gli stessi esprimevano rammarico per le opportunità perdute, i mancati obiettivi e le scelte discutibili fatte dalla cabina di regia, capitanata dagli Assessori. Gli stessi che hanno incassato l’elezione e si sono precipitati ad accaparrare una casacca politica, tra l’altro che va da un estremo all’altro dell’agone politico Nazionale. Nulla è cambiato dalla nota, anzi ci sono stati altri episodi a dir poco inopportuni, tentativi di avvicinamento nei confronti dei Consiglieri non allineati, proposte non attinenti a soddisfare le esigenze dei cittadini, bensì tentativi di compiacimento in cambio di Deleghe e contentini degni della vecchia politica. I tre rispondono no con forza a tutto ciò, non hanno bisogno di ruoli, vogliono rispettare il mandato per il quale hanno ottenuto le preferenze. Oggi nasce un nuovo soggetto denominato AmiAmo Ripi, frutto di logiche non personali ma rivolto all’ascolto del grido che viene dai cittadini, coloro i quali subiscono passivamente le mancanze gestionali e la perdita di risorse e di opportunità volte al cambiamento vero di questo Ente. Ci siamo candidati per dare un volto nuovo al nonstro territorio, un organizzazione efficente ed efficace della macchina amministrativa, un ruolo diverso alle poche risorse di cui disponiamo. Purtroppo questo miracolo non sta prendendo forma, il nostro impegno si sta vanificando. Logiche degne della prima Repubblica stanno invadendo il percorso affannato di questa Giunta. Scarsa capacità e approssimazione rendono le azioni assolutamente a danno del territorio, alcuni dei quali già gravano e resteranno a lungo a carico dei cittadini. Non vorremmo rammentare ma siamo costretti a ribadire che la nostra idea di Amministrazione non è questa. Da oggi saremo un gruppo distinto, di maggioranza in funzione delle scelte, con le prerogative dei cittadini e la capacità di dare una spinta propositiva e propulsiva chiara e pubblica. Questo è il punto di partenza per ribadire con forza che non riceveremo passivamente e a fatto compiuto le scelte di alcuni Assessori, la nostra interlocuzione sarà assolutamente prerogativa necessaria sempre. Nei prossimi giorni esprimeremo la nostra posizione relativa a temi amministrativi di attualità, soprattutto diremo pubblicamente il tipo di assetto, a nostro parere necessario, per rimettere in moto l’azione amministrativa.

COMUNICATO STAMPA