Ripartono i tirocini nel Lazio: lo annuncia la UAI Lazio pronta a tornare a fare formazione

Con Circolare – n° 0450614 del 22/05/2020 la Regione Lazio, a seguito delle notizie incoraggianti sull’emergenza epidemiologica, ha dato il via libera alla riattivazione dei tirocini sospesi e all’attuazione di nuovi: “Le politiche attive sul lavoro sono fondamentali in questo difficilissimo momento – queste le parole di Francesco Michele Abballe presidente regionale UAI Lazio – bisogna incentivare le assunzioni e mettere in campo tutti gli strumenti necessari alla ripresa. Mi congratulo con la Regione Lazio per la scelta coraggiosa in questo difficilissimo momento per il tessuto produttivo regionale che farà da apripista a tante altre regioni. La nostra organizzazione, che mi pregio di rappresentare nella Regione Lazio, si è sempre battuta per anticipare il lockdown, convinti che la salute viene prima di tutto, rispettando i protocolli dettati dalle attuali disposizioni, come illustrato nei molteplici convegni webinar fatti dalla nostra Confederazione in questo periodo, facendo formazione ed informazione di qualità è giusto che gli imprenditori possano riattivare le proprie imprese. Le nostre sedi, tramite in partnership con gli Enti di Formazione accreditati e con le agenzie per il lavoro sono da subito disponibili per l’espletamento dell’iter burocratico e per dare assistenza alle imprese”. Per informazioni: lazio@unioneartigianiitaliani.it

