Riparte la Commissione Medica Locale patenti della ASL Frosinone

“Ripristinata in tempi record. Grazie a Regione Lazio, ASL Latina e Motorizzazione Civile di Frosinone per lo sforzo sinergico”.



Sono bastati solo novanta giorni, tre mesi esatti dall’8 ottobre scorso – quando le attività sono state sospese – fino alla giornata di ieri, per far ripartire la Commissione Medica Locale patenti. La ASL di Frosinone, in tempi particolarmente contenuti rispetto ai consueti procedimenti amministrativi in oggetto, ha istituito la nuova commissione completando l’intero iter con la pubblicazione della Delibera nr. 5 del 2026.

Prevista già per martedì 13 gennaio la prima seduta utile della Commissione. La segreteria della Medicina Legale, infatti, nel corso dei tre mesi ha lavorato perché venisse riorganizzata e rimodulata la programmazione degli utenti che già avevano un appuntamento. Le sedute future sono previste per tutti i martedì, mercoledì e giovedì, grazie a un incremento delle disponibilità.

Per prenotare i nuovi appuntamenti presso la Commissione è necessario rivolgersi alla segreteria della Medicina Legale, in via A. Fabi, (palazzina H-I), nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Fondamentale nei tre mesi è stata la collaborazione sinergica con la Motorizzazione Civile Frosinone-Latina e la ASL di Latina che con sedute straordinarie, attraverso un protocollo operativo, hanno permesso di completare le pratiche più urgenti per ottenere la proroga o il rinnovo delle patenti in sospeso. La rapidità della ripresa dei lavori della Commissione è però frutto anche di una pronta disponibilità della Regione Lazio.

“Desidero ringraziare l’Amministrazione regionale guidata dal Presidente Rocca – ha detto il Direttore Generale Arturo Cavaliere – per la stretta sinergia e il pieno sostegno con cui sono stati adottati gli atti necessari a nominare la nuova Presidente permettendo di completare velocemente l’intero iter per l’istituzione della Commissione. E’ stato uno sforzo corale che ha visto impegnate anche altre amministrazioni come la ASL di Latina per la quale ringrazio il Direttore Generale Cenciarelli e il personale della loro Commissione nonché la Motorizzazione Civile di Frosinone-Latina, con i cui Dirigenti è stato possibile instaurare un dialogo costruttivo”.

Il lavoro della Azienda è stato costante. La ASL di con Avviso interno aveva prontamente nominato la nuova Responsabile del Servizio di Medicina Legale in Staff alla Direzione Generale con incarico quinquennale. L’atto, approvato il 24 ottobre, costituiva un passaggio indispensabile per consentire alla Regione Lazio di procedere con il proprio iter amministrativo.

In seguito, con Decreto del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, pubblicato sul BURL n. 94 del 13 novembre 2025, la dr.ssa Carla Arduini era stata quindi nominata Presidente della nuova Commissione Medica Locale per le patenti di guida.

La ASL di Frosinone ha così potuto tempestivamente richiedere al Ministero della Difesa – IGESAN e al Ministero dell’Interno i nominativi dei componenti della commissione individuati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.. Acquisite le note, la dr.ssa Arduini ha potuto designare il Vice Presidente e i componenti permettendo all’Azienda di pubblicare ieri la delibera finale.