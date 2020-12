Riparte il progetto formiae.it con i ragazzi delle scuole di Formia

Riprende per il secondo anno il progetto di implementazione del portale web www.formiae.it, che ha coinvolto nell’anno scolastico 2019/2020 gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore LICEO “Cicerone-Pollione” di Formia, coinvolgendoli e guidandoli attraverso un percorso di formazione nel campo dell’editoria multimediale orientata al web.

Il progetto www.formiae.it, a cura dell’Associazione culturale WebProgens con il patrocinio del Comune di Formia e in collaborazione con il Dott. Raffaele Capolino ed il Sig. Fausto Forcina, ha permesso di sensibilizzare gli studenti sul patrimonio storico presente sul Territorio, fornendo loro delle competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.

“Il portale web – afferma il presidente della WebProgens Alberto Simione – ha interessato in poco meno di un anno, stando alle analisi di Google, circa 16.000 utenti del web, con una media di 1200 utenti mensili provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni del mondo, come Stati uniti, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Brasile, Francia, Belgio e molti altri.

Tra i punti storici della città che hanno suscitato particolare interesse sono emersi: La “Tomba di Cicerone”, il “Cisternone Romano”, il “Castello di Mola”, la “Domus di Mamurra”, L’Eremo di San Michele e La statua del Cristo Redentore sul monte Altino.”

“La storia della nostra città – sottolinea il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Carmina Trillino – è raccontata dai luoghi e da ragazzi che studiando la conoscono e la amano. Il progetto Formiae mira a far conoscere le bellezze della città ma anche a creare un legame con la propria storia e la propria terra. Grazie all’Associazione Web Progens, alla dirigente scolastico del liceo ” Cicerone-Pollione” ma sopratutto un grazie al “mitico” Raffaele Capolino narratore di bellezza della città di Formia.”

Partendo dal lavoro di valorizzazione e di riscoperta del patrimonio archeologico e storico, di cui il Dott. Capolino si fa protagonista da tempo in memoria di suo figlio Angelo, la WebProgens Associazione Culturale, avvalendosi dello strumento di www.formiae.it, intende continuare ad indirizzare non solo la cittadinanza ma anche tutti i visitatori estranei ad essa, verso le attrattive storico-culturali del nostro straordinario Territorio.

COMUNICATO STAMPA