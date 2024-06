“Rione”: la danza come mezzo di comunicazione

Ci aspetta una serata magica venerdì al Quartiere Nicolosi, nell’ambito della rassegna PICCOLA CITTA’, in scena uno spettacolo di Urban Dance dal grande impatto scenografico ed emotivo. L’associazione Scuola Modulo Latina, sotto la direzione artistica di Laura Bernardini e quella tecnica di Alessia Campagna e Francesco Compagnone, propone lo spettacolo di danza urbana dal titolo “Rione”. Una serie di ritratti di una famiglia allargata, con regole, ordini e vizi che stabiliscono il naturale equilibrio della convivenza. A suggerire il ritmo è la musica, a scandire il racconto è il movimento: 20 giovani danzatori si muovono tra la scenografia del quartiere Nicolosi, in un neorealismo versione 2.0. La danza come mezzo di comunicazione, trasmissione di valori e contenuti attraverso il movimento. Un corpo di ballo energico, di grande impatto, per promuovere la Danza come disciplina tecnico-artistica e, ancor di più, come forza culturale, al fine di valorizzarne il carattere comunicativo e simbolico. Le coreografie sono di Laura Bernardini. L’appuntamento è per le 21.00 ma già dalle 20.00 la Piazzetta Nicolosi, e le associazioni che da anni la animano riportandola al centro della città, vi aspettano per un “aperipanino” a sottoscrizione per stare insieme e sostenere l’impegno per la riqualificazione sociale e culturale del Quartiere. Piccola Città è un progetto di Terzo Lotto IACP, in collaborazione con: Spazio Culturale Nicolosi | Teatro Ragazzi Lestra | Città Domani | Angolo di Chirone

sostenuto da da Creative Living Lab – Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura,

Con il patrocinio di Comune di Latina e Ater della Provincia di Latina, mediapartner RAI Cultura.

