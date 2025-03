Rinvio della seduta consiliare e assenza dell’opposizione: le motivazioni del Presidente del Consiglio Picarazzi

Boville Ernica – Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio, Rocco Picarazzi, ha dato lettura di una comunicazione ufficiale indirizzata ai consiglieri di opposizione e al Prefetto di Frosinone, nella quale ha illustrato le motivazioni del rinvio della seduta precedentemente convocata.

Il Presidente ha chiarito che i rinvii sono stati due e determinati da ragioni oggettive: «Il primo rinvio, dal 27 gennaio al 3 febbraio, si è reso necessario a causa dell’assenza del Segretario Comunale, non sostituibile in quella data, il che rendeva impossibile lo svolgimento della seduta. Il secondo spostamento, dal 3 al 24 febbraio, è stato richiesto da alcuni consiglieri per esigenze personali ed è servito anche a garantire il rispetto del termine di 30 giorni previsto per la presentazione di osservazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche».

Picarazzi ha inoltre precisato che l’orario della seduta, inizialmente indicato alle ore 20:00 e successivamente corretto alle ore 10:00, è stato rettificato «per mero errore materiale e immediatamente corretto nella stessa giornata, nell’ottica della massima trasparenza amministrativa». Ha inoltre sottolineato come la convocazione sia stata comunicata con largo anticipo, ben oltre il termine minimo di cinque giorni liberi previsto dalla normativa.

Sulla questione dell’inserimento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 come punto autonomo all’ordine del giorno, il Presidente ha chiarito che «tale argomento era già parte integrante della documentazione allegata all’approvazione del Bilancio di Previsione ed è stato estrapolato per consentire una discussione più approfondita e trasparente, dando a tutti i consiglieri, compresi quelli di minoranza, la possibilità di esprimere osservazioni nei tempi previsti dalla legge».

Nel corso della seduta è intervenuto anche il Sindaco Enzo Perciballi, che ha rimarcato la gravità dell’assenza dell’opposizione. «Il luogo principe della democrazia è il Consiglio Comunale – ha affermato il Sindaco – e le questioni si discutono in aula, non sui giornali o sui social. Il Segretario Comunale è il notaio del Consiglio, il rappresentante dello Stato: vogliamo forse insinuare che ci abbia consigliato male? Questo atteggiamento è poco democratico».

Perciballi ha poi sottolineato come il ruolo di consigliere implichi una piena disponibilità: «Si è consiglieri comunali alle 10 del mattino e alle 22 di sera, perché ci si è candidati liberamente e il Consiglio Comunale va rispettato. Non si può screditare l’istituzione dicendo che chi lavora a Roma non può essere presente, quando oggi in aula c’è più gente del solito. Se non vogliono essere rappresentanti della cittadinanza, si dimettano».

L’amministrazione ribadisce l’importanza del rispetto delle istituzioni e del ruolo che ogni consigliere comunale è chiamato a svolgere, con serietà e responsabilità, nell’interesse della cittadinanza.

*Nella foto allegata da sinistra il Presidente del Consiglio Comunale Rocco Picarazzi e il sindaco Enzo Perciballi*