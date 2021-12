Rinviati per quarantena gli ultimi concerti di dicembre in programma al Museo del Saxofono

A causa dell’avvenuto contatto con una persona rivelatasi positiva al Covid 19, e nel rispetto delle normative anti-covid, i prossimi concerti di dicembre in programma al Museo del Saxofono sono stati rinviati a gennaio.

Onde procedere alla sanificazione di tutte le sale e degli ambienti, il Museo rimarrà chiuso anche per le visite e il personale interno si sottoporrà a quarantena cautelativa.

I biglietti già acquistati in prevendita per questi concerti restano validi per le nuove date.

Confermato invece l’ultimo concerto del mese, quello della Original Saxie Band, in programma domenica 19 dicembre alle ore 18:30 presso la Casa della Partecipazione di Maccarese. Il concerto, che gode del finanziamento della città di Fiumicino e del Patrocinio della Pro Loco di Fregene-Maccarese, vedrà esibirsi un ensemble di otto agguerriti e sapienti musicisti, in un repertorio travolgente congegnato sull’onda delle Traditional Band e degli Speakeasy, i locali swing dell’epoca del proibizionismo.

Ogni ulteriore dettaglio e aggiornamento sul futuro calendario del Museo è visibile al sito ufficiale, https://www.museodelsaxofono.com/ e sui canali social ad esso correlato.

COMUNICATO STAMPA