Rinvenimento ordigno bellico: pronto intervento della Polizia di Stato alla villa comunale di Cassino

La Polizia di Stato è intervenuta, in seguito a segnalazione di ordigno bellico, a Cassino.

In particolare ad operare sono stati i poliziotti del Commissariato di P.S. della Città Martire con personale della Polizia Locale.

L’ordigno / residuato bellico è stato rinvenuto all’interno del fiume Gari, nel tratto che scorre nella Villa Comunale, probabile proiettile anticarro, dalle dimensioni di circa 30 cm.

Nella circostanza si era provveduto a delimitare la zona interessata, mettendo in sicurezza l’area, fino all’intervento di bonifica degli artificieri per il disinnesco dell’ordigno.