Rintracciato ed arrestato dalla Polizia di Stato. L’uomo, deve espiare una pena di 5 anni e due mesi per omicidio colposo, rapina, furto e lesioni.

Nella serata di ieri personale della Polizia di Stato, in particolare dell’U.P.G.S.P. Squadra Volante, nell’ambito della capillare attività di prevenzione generale e controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere, ha rintracciato in questo capoluogo un uomo di 40 anni originario di Frosinone, ricercato in quanto destinatario di un Ordine di esecuzione della pena, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Frosinone.

L’uomo, pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, è noto per essere l’autore di numerosi scippi nei confronti di donne. Il modus operandi adottato era quello di avvicinare le vittime a bordo del proprio veicolo e dal finestrino afferrare la borsa fino ad appropriarsene, spesso anche cagionando lesioni alle malcapitate vittime.

Il soggetto, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Frosinone dove dovrà espiare una pena complessiva di anni 5 e mesi 2 per omicidio colposo, rapina, furto e lesioni.