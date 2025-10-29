Rinnovo del Contratto collettivo nazionale della Sanità Pubblica, Cuozzo: «Più diritti e tutele per i lavoratori»

Aumenti medi in busta paga di 172 euro, pagamento degli arretrati, nuove indennità e tutele rafforzate per il personale sanitario. È quanto prevede il rinnovo del contratto collettivo nazionale della Sanità pubblica 2022–2024, che interessa oltre 600.000 lavoratrici, lavoratori e professionisti del Servizio sanitario nazionale, migliaia dei quali impiegati nelle strutture della provincia di Frosinone. Si tratta di un risultato significativo, frutto della determinazione e della responsabilità con cui la Cisl Funzione Pubblica ha affrontato questa complessa stagione contrattuale, ottenendo un miglioramento sostanziale delle condizioni economiche e professionali del personale sanitario.

«Questo rinnovo rappresenta una vittoria per tutte le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica, ma anche un riconoscimento importante per l’impegno che la nostra organizzazione ha portato avanti in questi anni – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – La battaglia per il nuovo contratto nazionale si unisce alle tante iniziative che la Cisl Fp Frosinone conduce ogni giorno sul territorio a difesa dei diritti dei lavoratori ciociari: dalla tutela del personale impegnato nei servizi sanitari e socio-assistenziali, alle vertenze per la stabilizzazione dei precari, fino al supporto costante per chi affronta condizioni di lavoro difficili. Un aspetto particolarmente significativo di questo rinnovo riguarda il tema della sicurezza sul lavoro e della tutela contro le aggressioni: un fenomeno purtroppo in aumento nella nostra provincia, dove negli ultimi due anni si sono moltiplicati gli episodi di violenza verbale e fisica ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità. Il contratto introduce finalmente una tutela legale gratuita per chi subisce aggressioni e rafforza gli strumenti di prevenzione e protezione, restituendo sicurezza e serenità a chi opera in prima linea nei pronto soccorso e nei reparti più esposti. Il nostro obiettivo resta quello di restituire dignità, serenità e riconoscimento a chi garantisce ogni giorno la salute dei cittadini e il funzionamento del servizio pubblico, spesso tra mille difficoltà e con grande senso di responsabilità. Questo contratto è un segnale concreto di attenzione verso chi lavora, e la Cisl Fp continuerà a essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità ciociara, promuovendo una sanità più giusta, efficiente e attenta alle persone. Il rinnovo del contratto 2022–2024 segna un passo avanti fondamentale nel percorso di valorizzazione del lavoro pubblico. La Cisl Fp Frosinone proseguirà il proprio impegno per difendere i diritti di chi lavora nella sanità e per promuovere, anche sul piano territoriale, un sistema sanitario fondato sul rispetto, la sicurezza e la dignità professionale».