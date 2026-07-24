Rinnovo del Contratto Collettivo delle Funzioni Locali 2025-2027. Ercoli: «Risultato storico che porta aumenti salariali e nuovi diritti»

La Cisl Fp Frosinone accoglie con soddisfazione la sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali 2025-2027, un risultato che interessa migliaia di lavoratrici e lavoratori degli enti locali della provincia di Frosinone.

«Si tratta di un rinnovo storico perché, a soli cinque mesi dalla firma definitiva del contratto 2022-2024, viene già sottoscritta l’ipotesi del nuovo CCNL 2025-2027 – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – È la dimostrazione che la scelta della Cisl Fp di firmare il precedente contratto è stata quella giusta: ha consentito di riaprire subito il confronto e di garantire continuità alla contrattazione, evitando ai lavoratori lunghe attese. Il nuovo contratto prevede un incremento del 5,78% del monte salari e aumenti medi di circa 150 euro lordi mensili che, sommati a quelli del precedente rinnovo, portano l’incremento medio complessivo a sfiorare i 300 euro lordi al mese. Oltre agli aspetti economici, vengono introdotte nuove tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche e invalidanti, maggiori strumenti per la conciliazione tra vita e lavoro, interventi a sostegno della genitorialità e una maggiore valorizzazione del personale. Anche nella provincia di Frosinone questo rinnovo rappresenta una risposta concreta alle aspettative di chi ogni giorno garantisce il funzionamento di Comuni, Provincia e degli altri enti locali. Come Cisl Fp continueremo a lavorare affinché le novità introdotte dal contratto trovino piena applicazione nella contrattazione decentrata, valorizzando il personale e migliorando la qualità dei servizi ai cittadini».