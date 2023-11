Rinnovo Consiglio Autonomie Locali, Gianluca Quadrini si complimenti con l’elettorato, Gianmarco Florenzani e con gli altri candidati

A chiusura delle votazioni che hanno visto impegnati i sindaci e i consiglieri dei comuni per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie Locali, un consiglio ricordiamo che è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie Locali del Lazio, di consultazione, concertazione e raccordo tra regione ed Enti Locali, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e Presidente del gruppo di Forza Italia in Provincia, si complimenta con Gianmarco Florenzani per essere stato eletto nel partito di Forza Italia. Si complimenta, inoltre, con gli altri candidati, e ringrazia i sindaci e consiglieri che hanno dato il loro contributo esprimendo la preferenza per i candidati di Forza Italia. “Ringrazio tutti i sindaci e consiglieri che hanno espresso la loro preferenza verso chi rappresentava il partito di forza Italia in questa tornata elettorale. Non posso non fare i miei complimenti al candidato Gianmarco Florenzani per essere stato eletto nella nostra provincia. Una persone valida che rappresenterà il nostro territorio in maniera responsabile creando il giusto dialogo e raccordo tra Regione ed Enti Locali. FORZA ITALIA, con i risultato dei nostri candidati, dimostra di essere il primo partito della coalizione in Provincia di Frosinone, nei comuni da 0 e 5000 ed in quelli da 5.000 a 15.000. Grazie a tutti i consiglieri e sindaci che ci hanno accordato la loro preferenza. Complimenti, inoltre, al sindaco Anselmo Rotondo che seppur non eletto ha ottenuto un grande risultato che per 1 solo voto ha visto scemare la sua elezione ma che comunque ha concentrato su di lui la maggioranza dei voti di quei comuni della fascia media. Complimenti anche a tutti i candidati di Forza Italia, in particolare all’eletto sindaco di Allumiere, Luigi Landi e ad Angelo Maria Petroni.” così in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale.

Comunicato stampa