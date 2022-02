Rincorre il ladro che voleva rapinarlo: edicolante ha un malore, si accascia a terra e muore

Tragedia a Roma in zona Portuense. Un edicolante, dopo aver rincorso un ladro, ha accusato un malore ed è morto. Nella mattinata di oggi, giovedì 3 febbraio, un edicolante è deceduto nella trafficata via Portuense della Capitale. A dare l’allarme, un gruppo di passanti che ha assistito alla scena chiamando subito i soccorsi.Toccherà adesso ai carabinieri per far luce su quanto accaduto. Secondo le prime indagini, l’edicolante stava sistemando gli ultimi giornali nel suo chiosco quando, poco prima delle 8 del mattino, uno sconosciuto si è avvicinato. Prima lo ha minacciato e poi ha tentato di derubare i soldi nella cassa. Il lavoratore ha reagito, con il ladro che però è riuscito a scappare senza bottino, verso la pompa di benzina che si trova davanti all’edicola. La vittima ha iniziato a rincorrerlo, ma il ladro è scappato a grande velocità. L’uomo, complice il mancato furto, ha deciso di tornare verso la sua edicola. Ma una volta dentro, si sente male e si accascia. Lo hanno trovato morto all’interno della sua edicola.Inutili i soccorrsi del 118 accorsi, per rianimarlo. L’uomo al loro arrivo era già deceduto e, adesso, le forze dell’ordine, sono a caccia del ladro.

fonte Leggo – foto archivio