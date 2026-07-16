Rinasce “L’Asprano”: torna la storica voce di Roccasecca in una nuova veste digitale

Roccasecca riscopre una parte importante della propria storia editoriale e culturale. Martedì 21 luglio, alle ore 21, nel Cortile dell’ex Seminario, in via Roma, sarà presentato ufficialmente il nuovo progetto de L’Asprano, lo storico giornale nato nel 1975 per iniziativa di Pompeo Cataldi.Per un periodo breve ma intenso, L’Asprano ha raccontato la vita della comunità roccaseccana, documentando eventi, tradizioni e momenti significativi del territorio. Tra i temi che hanno caratterizzato la pubblicazione figurano le celebrazioni dell’VII centenario della morte di San Tommaso d’Aquino e la visita di Papa Paolo VI, testimonianze di un periodo di grande rilievo per la città.A distanza di cinquant’anni dalla sua nascita, un gruppo di amici ha deciso di raccoglierne l’eredità e di rilanciare il progetto in una veste completamente rinnovata: quella digitale: www.asprano.it. L’obiettivo è dare continuità allo spirito originario del giornale, offrendo uno spazio dedicato all’informazione, alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione del territorio, attraverso gli strumenti della comunicazione contemporanea. La serata sarà moderata dalla giornalista Mary Buccieri. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, sarà presentato il nuovo progetto editoriale dal direttore Fernando Riccardi, insieme ai componenti della redazione Alessandro Marcuccilli, Giorgio Giovinazzi e Pompeo Di Fazio, che illustreranno la missione e gli obiettivi della nuova testata. L’incontro rappresenterà un’occasione per ripercorrere la storia de L’Asprano, ricordare la figura del suo fondatore Pompeo Cataldi e guardare al futuro di un giornale che torna a vivere online, con lo stesso spirito di servizio alla comunità che ne ha ispirato la nascita.