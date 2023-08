Rimpasto in giunta a Gallinaro, assegnate le nuove cariche. Gli auguri ad Alessandro Volante, nuovo vicesindaco, e all’assessore Mario Franciosa

Mario Piselli, sindaco di Gallinaro, ha ufficializzato le nuove cariche in giunta nominando, Alessandro Volante vicesindaco e Mario Franciosa alla carica di assessore. Subito gli auguri di Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone che commenta il buon operato dell’amministrazione Piselli elogiandone lo spirito di lavoro e la collaborazione di tutta la squadra – “Desidero esprimere le mie congratulazioni al nuovo vicesindaco di Gallinaro, Alessandro Volante e augurare lui di portare avanti questo importante impegno, preso con la cittadinanza, con le capacità e la serietà che lo contraddistinguono. Sono fermamente convinto che lavorerà con responsabilità per il bene della città portando avanti il programma che la comunità ha scelto. Un augurio di buon lavoro anche al nuovo assessore Mario Franciosa, persona seria e disponibile, caratteristiche essenziali per il benessere di un paese.

Un ringraziamento a tutti i consiglieri che hanno sostenuto questo nuovo rimpasto dando una spinta e nuova linfa all’amministrazione di Gallinaro” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

