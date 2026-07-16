Rimpasto a Frosinone, scoppia il caso: chiesta la sostituzione di Sulli

Il dibattito politico nel Comune di Frosinone entra nel vivo. Identità Frusinate ha formalizzato la richiesta di sostituire l’assessore Massimo Sulli con Gianluca Di Trocchio, aprendo di fatto una nuova fase nel confronto interno alla maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli.

La richiesta, avanzata ufficialmente attraverso una comunicazione indirizzata al primo cittadino, nasce da una decisione maturata all’interno del movimento civico, che rivendica il diritto di indicare un nuovo rappresentante nella squadra di governo.

La vicenda, tuttavia, si inserisce in un quadro politico particolarmente delicato. Sullo sfondo restano infatti gli equilibri tra le forze della coalizione, con Fratelli d’Italia, il gruppo misto e le altre componenti della maggioranza chiamati a trovare una sintesi che garantisca stabilità amministrativa.

Ora la decisione finale spetta al sindaco Mastrangeli, che dovrà valutare se procedere con il cambio in Giunta oppure mantenere l’attuale assetto. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro dell’esecutivo comunale e per gli equilibri della maggioranza che governa il capoluogo ciociaro.