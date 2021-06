Rilancio della Segreteria dei Gd, i giovani scendono in campo per un futuro migliore

In occasione della Direzione Provinciale di sabato 12 giugno, Iula ha integrato la Segreteria Provinciale dei Giovani Democratici di Frosinone con tre componenti giovanissimi e pronti a mettersi in gioco. In particolare, sono stati aggiunti nella Segreteria Provinciale dei Giovani Democratici Dora Cardile con la delega al Lavoro e al Coordinamento dei Circoli, Giorgia Benacquista con la delega ad Ambiente e Legalità e Aldo Bracaglia con la delega ad Associazionismo e Cultura.

“Le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Dora, Giorgia e Aldo, che hanno già dimostrato sul campo una notevole capacità di aggregare giovani e competenze importanti nel costruire proposte politiche sui temi più sensibili alle necessità degli studenti e dei più giovani. Il loro ingresso in Segreteria è il naturale capitolo successivo di un percorso da loro iniziato nella rete degli Studenti Medi e che oggi rappresenta per i Gd un importante passo avanti verso il rilancio dell’azione politica dell’organizzazione giovanile.

Da gennaio a oggi abbiamo raggiunto importanti risultati. Oggi raddoppiamo l’impegno per continuare il lavoro sul territorio, continuare a rinforzare le fila della nostra organizzazione e non farci trovare impreparati per le sfide che ci aspettano. I giovani scelgono di mettersi in campo e lo fanno per garantire un futuro migliore per tutti.”

Così Massimiliano Iula, Segretario Provinciale dei Giovani Democratici di Frosinone, in una nota.

Comunicato stampa Gd Federazione Frosinone