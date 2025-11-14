RIGHINI: «LA REGIONE FINANZIA CON 1,5 MILIONI DI EURO LA LEGGE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO»

«La Regione Lazio compie un passo decisivo a sostegno delle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e delle loro famiglie. Oggi pomeriggio, in commissione Bilancio, sono stati approvati gli emendamenti finanziari relativi alla Proposta di Legge, presentata dal consigliere regionale Rodolfo Lena, dedicata alle “Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«L’impegno economico rappresenta uno degli elementi cardine del provvedimento: è stato, infatti, data la copertura di bilancio al fondo dedicato, che mette a disposizione 500.000 euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027, per un totale di 1,5 milioni di euro, con possibilità di rifinanziamento negli anni successivi. Si tratta di risorse certe, già allocate, che garantiranno la piena attuazione degli interventi previsti dalla legge», aggiunge l’assessore Righini.

I fondi stanziati serviranno a finanziare la formazione di docenti e operatori, la Giornata regionale sui DSA, campagne di informazione e, soprattutto, contributi destinati alle famiglie con ISEE fino a 35.000 euro per l’acquisto di strumenti didattici digitali, certificazioni diagnostiche e percorsi di sostegno psicologico nei casi in cui il servizio pubblico non riesca a garantire tempi adeguati.

«Con questa copertura di Bilancio riusciamo a ridurre le disuguaglianze e a garantire ai ragazzi con DSA la piena accessibilità ai diritti sanciti dalla normativa nazionale. L’azione della Regione Lazio interviene in modo puntuale, integrando l’offerta del servizio sanitario regionale e sostenendo quelle famiglie che, in assenza di risposte tempestive dal pubblico, sono costrette a rivolgersi ai privati», conclude l’assessore Giancarlo Righini.