Righini: “Grande soddisfazione per riammissione candidatura tramati”

«Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della riammissione della candidatura di Giacomo Tramati come presidente del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti Federazione Italiana Gioco Calcio. Una decisione che rende giustizia e che soprattutto ristabilisce la lealtà delle elezioni rispedendo al mittente il vergognoso tentativo da parte di qualcuno di eliminare un competitor elettorale. Alla luce dei fatti appare quindi ancora più evidente che per le associazioni e le società sportive, votare Tramati è l’unica possibilità per rinnovare la Lega e abbandonare vecchie logiche di sistema che hanno dimostrato ancora una volta che pur di evitare il confronto e salvaguardare il loro orticello, sono disposti anche a calpestare qualsiasi regola democratica».Lo dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

COMUNICATO STAMPA

