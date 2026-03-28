Righini distratto: Isola Liri naviga, Velletri affonda?

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Troppo impegnato a traghettare gli amministratori di Isola Liri da sinistra a destra, l’assessore regionale Giancarlo Righini rischia di dimenticare chi lo ha eletto: il suo collegio che gli ha dato 36mila preferenze.

A Velletri, però, tira aria tesa. Dopo mesi di scontri, la formazione civica “Difendere Velletri” ha dichiarato guerra al centrodestra: niente più Giunta, niente più Consiglio. Il sindaco Cascella si trova così a gestire una città sull’orlo del caos politico.

Serve un intervento urgente di Righini: riuscirà a calmare gli animi o sarà travolto dalla sua stessa politica del “traghettatore”?

Intanto a Isola Liri, tra le acque della cascata, tutto scorre tranquillo: qui il passaggio dalla sponda sinistra a quella destra è un gioco da ragazzi… peccato che a Velletri non sia così semplice.