Righini: “Da sinistra attacchi surreali a Lollobrigida”

«Gli attacchi della sinistra al ministro Lollobrigida sono davvero surreali. Riescono, infatti, perfino a polemizzare contro un esponente del Governo che per partecipare a un evento istituzionale, dove era atteso da centinaia di cittadini, fra i quali molti bambini, ha preferito prendere un mezzo pubblico come il treno, piuttosto che usufruire di una comoda auto blu».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, e Parchi e Foreste, Giancarlo Righini.

«Senza dimenticare che, come ha evidenziato la stessa Trenitalia – prosegue Righini – negli ultimi sei mesi, oltre 200 utenti hanno usufruito del servizio di fermata straordinaria per i più disparati motivi. È evidente, quindi che siamo davanti a un atteggiamento dell’opposizione in Parlamento quanto meno pretestuoso, ma che, ancora una volta, fa apparire chiara la disperazione di una sinistra costretta a raschiare il fondo del barile pur di mettere alla gogna un Ministro che, in poco tempo, è stato in grado di raggiungere risultati straordinari per il settore agroalimentare vincendo anche decisive battaglie in Europa in difesa del made in Italy. Da parte nostra esprimiamo la più totale solidarietà a Lollobrigida invitandolo ad andare avanti nella strada della riforma di un comparto che anche il Lazio attende da tempo» ha concluso l’assessore Righini.

