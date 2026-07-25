Righini ancora nella bufera: nuove polemiche sulle nomine

Nuove polemiche scuotono il centrodestra della provincia di Frosinone. Al centro del dibattito torna l’assessore regionale Giancarlo Righini, finito nel mirino di critiche politiche per presunte manovre legate agli equilibri delle nomine sul territorio.

Secondo le accuse mosse dai suoi detrattori, dopo il mancato approdo di un esponente politico a un precedente incarico, Righini starebbe lavorando per individuare una nuova collocazione, questa volta a Colfelice. Una ricostruzione che alimenta il confronto interno alla coalizione e riaccende il dibattito sul criterio con cui vengono assegnati incarichi e responsabilità.

Le critiche più dure parlano di una gestione eccessivamente personalistica delle scelte politiche, accusando l’assessore di privilegiare persone a lui vicine anziché valorizzare figure espressione del partito e del territorio. Da qui la metafora dell’“elefante nella cristalleria”, utilizzata dagli oppositori per descrivere un modo di agire ritenuto divisivo e poco attento agli equilibri interni.

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Giancarlo Righini in merito alle ricostruzioni e alle accuse circolate nelle ultime ore. Resta quindi aperto il confronto politico, in attesa di eventuali chiarimenti o smentite da parte dei diretti interessati.