Rigenerazione urbana: un nuovo sistema di connessioni e servizi per il centro storico di Veroli

Mercoledì 29 luglio, alle ore 9.30, da Piazzale Vittorio Veneto prenderà il via l’inaugurazione degli interventi realizzati attraverso diverse misure di finanziamento – PNRR, fondi ministeriali e regionali – che stanno contribuendo alla rigenerazione urbana del Centro storico di Veroli. Opere nate da strumenti differenti, ma riconducibili a una visione unitaria dello sviluppo della Città: mettere in relazione piazze, percorsi, aree verdi, parcheggi, servizi e luoghi della cultura, rafforzando accessibilità, mobilità e qualità degli spazi pubblici. L’itinerario inaugurale prenderà avvio da Piazzale Vittorio Veneto, interessato da un complessivo riassetto della viabilità, con la riqualificazione dell’area dello Chalet, del parco e dell’ascensore urbano. La visita proseguirà verso Porta Napoli dove, oltre al riordino del sistema dei parcheggi, è stata realizzata la nuova area polifunzionale, per poi raggiungere la passeggiata di collegamento con Palazzo Campanari, sede del Museo Archeologico Nazionale “Amedeo Maiuri”, e la corte interna del complesso, restituita alla Città come nuovo spazio dedicato agli eventi e alla socialità. I lavori oggetto dell’inaugurazione hanno interessato anche il sistema dei luoghi della cultura, attraverso gli interventi di riqualificazione del Museo Civico Archeologico di Veroli, finalizzati ad accrescerne la fruibilità e a valorizzarne ulteriormente il patrimonio. Gli interventi inaugurati rappresentano una parte significativa di un più ampio programma che sviluppa investimenti complessivi per circa 7 milioni e mezzo di euro. Un progetto che proseguirà nelle prossime settimane con l’apertura del nuovo asilo nido comunale di Porta Napoli e con l’entrata in funzione del nuovo sistema di ascensori della Galleria La Catena. L’infrastruttura collegherà il parcheggio multipiano con il cuore del Centro storico, completando la rete delle connessioni urbane e rafforzando il sistema dell’accessibilità al servizio della Città. “Le opere che inauguriamo sono il risultato di una visione costruita nel tempo – dichiara il Sindaco Germano Caperna –. Un percorso di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione Cretaro e che oggi trova naturale continuità, nella consapevolezza che i progetti strategici per una Città debbano andare oltre la durata di un mandato amministrativo. La capacità di programmazione rappresenta un valore imprescindibile, perché consente di trasformare idee e progettualità in risultati tangibili. L’obiettivo è stato quello di mettere in relazione spazi che, pur appartenendo allo stesso tessuto urbano, oggi dialogano tra loro in modo nuovo. Luoghi della mobilità, aree verdi, servizi, parcheggi e poli culturali diventano parte di un unico sistema, rendendo Veroli più accessibile, funzionale e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di accogliere al meglio chi la visita”. “La rigenerazione urbana – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Augusto Simonelli – non si misura soltanto nelle opere realizzate quanto nella capacità di queste opere di costruire relazioni e connettere davvero la Città. Ogni intervento è stato progettato come parte di un disegno complessivo, nel quale viabilità, percorsi, parcheggi, spazi pubblici e luoghi della cultura si integrano per rendere il centro storico più efficiente, accessibile e pienamente fruibile. È questa la direzione che continuerà a guidare lo sviluppo della Città”. L’inaugurazione rappresenterà l’occasione per condividere con la cittadinanza un percorso che, attraverso la qualità dello spazio pubblico, il potenziamento dei servizi, l’accessibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale, rafforza la capacità di Veroli di mettere in relazione luoghi, funzioni e persone. Una visione che guarda al futuro nel rispetto della storia e dell’identità di Veroli. Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose del territorio. Sarà presente il Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, S.E.R. Mons. Santo Marcianò.