Rigenerazione urbana, Ciacciarelli: “Strumento base per la rinascita delle nostre città”

«La Legge Regionale 7/2017 in materia di “Rigenerazione Urbana” costituisce uno dei principali testi normativi sui quali abbiamo incentrato il nostro lavoro di revisione legislativa attraverso la proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica. La volontà è infatti quella di intervenire, con una finalità di snellimento procedurale e di ampliamento dell’ambito e delle modalità di applicazione, su una materia che negli ultimi anni, in una logica di risparmio del consumo del suolo e di riqualificazione, ha assunto un ruolo sempre più prioritario in campo urbanistico come la rigenerazione urbana» Lo dichiara, l’assessore all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli.«Abbiamo ritenuto necessario infatti – prosegue Ciacciarelli – chiarire taluni aspetti della L.R. 7/2017 non sempre chiari per le amministrazioni comunali ed introdurre importanti innovazioni sostanziali finalizzate a migliorare la funzionalità della legge. Un’esigenza riscontrata attraverso il costante lavoro di ascolto delle amministrazioni locali e degli operatori del settore che ha costituito la base e la motivazione della redazione della presente Proposta di Legge. Per tale ragione non posso che complimentarmi con l’Ordine degli Architetti di Roma e con tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione di questo importante convegno, costituendo utile occasione di confronto con chi giornalmente vive la materia ed è quindi consapevole delle problematiche esistenti delle sue potenzialità di sviluppo».

