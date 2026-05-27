“Rigenerare il territorio del Lazio Meridionale”: a Frosinone istituzioni, ricerca, imprese e società civile a confronto

“Rigenerare il territorio: Governance multilivello e valorizzazione del capitale umano”, questi i temi al centro dell’incontro strategico mirato alla rigenerazione sistemica del Lazio Meridionale. L’evento, promosso dal Network Re.La.Te. in stretta sinergia con le associazioni TA’M TERRAE e OR.T.I.C.A., segna una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo territoriale tracciato da anni dalla rete.

Il cuore operativo dell’iniziativa è stato il tavolo di lavoro strutturato secondo il modello della Quadrupla Elica (Quadruple Helix Model), ospitato presso gli spazi del Rural HUB GRIDA di Frosinone. Il modello ha permesso di far dialogare e operare in modo corale i quattro pilastri dell’innovazione: istituzioni, ricerca accademica, tessuto imprenditoriale e società civile. Una società civile che ha caratterizzato in modo importante le analisi e le proposte del tavolo di lavoro.

A prendere parte al tavolo di lavoro all’Eurodeputata On. Camilla Laureti, il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il primo cittadino di Arce Luigi Germani e la Consigliera Regionale del Lazio Sara Battisti.

Presente anche il mondo della ricerca, dell’università e dei saperi rappresentato dal Prorettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Unicas), Prof. Carlo Russo e dal Prof. dell’istituro agrario di Alvito Gianpiero Aquila.

Una partecipazione della società civile caratterizzata dalla presenza e dagli interventi, oltre che delle due associazioni organizzatrici tale partecipazione, di altre due importanti realtà del capoluogo ciociaro e della provincia: INNER WHEEL (per la quale sono intervenute la Presidente Loredana Noviello e la Professoressa Stefania Salvadori) e l’Associazione Frosinone Strada per Strada (per la quale ha preso parola il rappresentanti Stefano Spaziani).

Presenti anche alcune eccellenze enogastronomiche del territorio quali Marco Marrocco di Palazzo Tronconi, la Fattoria Maiuri di Rocco Maiuri e l’Agricola San Maurizio guidata da Maria Pia.

Il tavolo di lavoro, muovendo dalla centralità dei saperi accademici, ha delineato traiettorie concrete di sviluppo, concentrandosi sulle prospettive strategiche del polo S.A.R.A. e della Valle del Sacco. Durante le sessioni sono state esaminate le potenziali aperture territoriali e i futuri sistemi integrati di coinvolgimento, formazione e informazione che il polo stesso potrà attivare a beneficio dell’intera comunità.

L’obiettivo cardine emerso dai lavori è la necessità di strutturare un canale di comunicazione diretto e permanente tra Bruxelles e le realtà locali. L’incontro ha ribadito l’importanza fondamentale di consentire ai rappresentanti del Parlamento Europeo di ascoltare e recepire in prima persona le istanze, i bisogni cogenti e le progettualità dei produttori e dei loro territori.

A coronamento dei lavori, si è svolto un articolato tour istituzionale alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali, che ha visto la partecipazione attiva dell’On. Camilla Laureti. L’itinerario ha preso il via presso Palazzo Tronconi ad Arce, per poi snodarsi nel territorio di Ceprano presso la Fattoria Maiuri, toccando con mano il valore del capitale umano e produttivo del Lazio Meridionale.