Riforme, Battisti (Pd): in piazza contro premierato e autonomia

“Le riforme su premierato ed autonomia differenziata non servono al Paese. L’autonomia regionale è un provvedimento che accresce le disuguaglianze tra i territori, aumenta la differenza tra regioni ricche e regioni povere, che spacca l’Italia e non garantisce gli stessi diritti a tutti i cittadini. Il premierato, con l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio, indebolirebbe radicalmente il sistema costituzionale italiano. Per questi motivi siamo in piazza, con tutte le opposizioni, a difesa della Costituzione. Le destre non mettano a rischio l’unità nazionale.

Anche a Frosinone – conclude – daremo vita subito al comitato per la raccolta delle firme per i referendum”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliere regionale del Partito democratico del Lazio presente in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per la manifestazione per la difesa della Costituzione e dell’unità nazionale.

Comunicato stampa