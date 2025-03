Riforma storica nell’accesso alla facoltà di medicina. Quadrini “una vera e propria rivoluzione che cambierà il volto della nostra università e del nostro sistema sanitario”

È legge la riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria. Un cambiamento storico che abolisce il test d’ingresso e il numero chiuso, una promessa mantenuta dal Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, e sostenuta con determinazione da Forza Italia.

Con l’approvazione definitiva della riforma, l’Italia si prepara a formare 30mila nuovi medici nei prossimi sette anni, un passo decisivo per affrontare la carenza di personale sanitario e rafforzare tutto il sistema. La riforma introduce una visione più inclusiva e accessibile all’università, dando la possibilità a tutti coloro che desiderano intraprendere la carriera medica di accedere senza barriere.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, ha così commentato la storica riforma:

“Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione che cambia il volto della nostra università e del nostro sistema sanitario. Con l’eliminazione del numero chiuso e dei test d’ingresso, si apre finalmente una nuova opportunità per tanti giovani che fino a oggi hanno visto i propri sogni di diventare medici frenati da ostacoli burocratici. Questa riforma è il frutto di un lavoro serio e concreto, che ha visto in prima linea il Ministro Anna Maria Bernini, alla quale vanno i nostri più sentiti complimenti per aver mantenuto un impegno che riteniamo fondamentale per il futuro del nostro Paese.”

“Con questa riforma,” continua il Presidente Quadrini, “diciamo addio a un sistema che per troppo tempo ha limitato le possibilità per molti ragazzi di accedere alla formazione in medicina. La nostra università ora si apre a tutti, e questo non significa solo dare un’opportunità a nuovi talenti, ma anche rispondere concretamente alla grave carenza di medici che affligge il nostro sistema sanitario. Un investimento che non solo rafforza la nostra sanità, ma garantisce anche una formazione d’eccellenza, in linea con i più alti standard europei.”

“Questa è una riforma che guarda al futuro – conclude Gianluca Quadrini – e che, come Forza Italia, abbiamo sostenuto con forza, convinti che la formazione sia la chiave per un’Italia più forte, sana e preparata ad affrontare le sfide di domani.”