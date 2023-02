Riforma delle Provincie, il Presidente Di Stefano:”al lavoro per restituire agli Enti di secondo livello un ruolo centrale”

RIFORMA DELLE PROVINCE: IL PRESIDENTE LUCA DI STEFANO HA INCONTRATO A ROMA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ON. NAZARIO PAGANOIl Presidente della Provincia di Frosinone al lavoro per restituire agli Enti di secondo livello un ruolo centrale perché siano di riferimento per i Comuni: il dottor Luca Di Stefano, ha avuto a Roma un cordiale confronto con l’onorevole Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della presidenza del Consiglio e Interni. “L’incontro – ha detto Di Stefano – era finalizzato a comprendere lo stato dell’arte sulla legge di riforma degli enti di seconda fascia ed è stato molto proficuo. Da parte mia ho auspicato che l’iter si concluda nel più breve tempo possibile perché le Province debbono tornare a rappresentare un punto di riferimento per gli Enti locali, soprattutto per i Comuni piccoli e piccolissimi, molto numerosi sul nostro territorio, che spesso non hanno strutture e risorse umane adeguate per stare al passo con i tempi e la complessità dei processi amministrativi. Ringrazio l’onorevole Pagano per la disponibilità e la cordialità dimostrate”.“Ho incontrato il sindaco di Sora nonché Presidente della Provincia di Frosinone, il più giovane in Italia, per affrontare temi di attualità con particolare riferimento alla nuova riforma delle Province – ha detto invece l’onorevole Nazario Pagano -. È importante che le Province riacquisiscano il ruolo che era loro attribuito in passato, quali centri di riequilibrio territoriale e di gestione del territorio, anche trasferendo loro competenze attualmente in capo alle Regioni”.

comunicato stampa