Rifiuti San Vittore, Ciacciarelli (Lega): “Per il partito democratico siamo la discarica del Lazio”

“Basta martoriare il nostro territorio!” È perentorio il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli (Lega) a proposito della realizzazione della quarta linea del termocombustore di San Vittore del Lazio, che spiega: “La Soprintendenza statale – che fa capo al ministero della Cultura – ha dato parere negativo nell’ambito della conferenza dei servizi dell’Area di Via (Valutazione impatto ambientale) della Regione Lazio circa alla realizzazione di una quarta linea di combustione dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti di San Vittore in provincia di Frosinone. Anche alla luce di questo parere continua la nostra battaglia. Ideologicamente non siamo contro questi impianti ma ci opponiamo con forza alla concentrazione degli stessi in provincia di Frosinone. L’inadeguatezza del PD della Regione Lazio e del PD di Roma Capitale per l’ennesima volta colpisce la nostra provincia. Questa è la considerazione che il Partito Democratico ha della provincia di Frosinone! Fino alla fine continueremo la battaglia, insieme ai sindaci del comprensorio per una battaglia di civiltà. Siamo stanchi dell’incapacità del Partito Democratico, in Regione Lazio, ed ora nell’assise capitolina. Un binomio fallimentare, a cui intendiamo porre fine, riprendendoci la Regione Lazio. Ideologicamente non siamo contro questi impianti ma ci opponiamo con forza alla concentrazione degli stessi in provincia di Frosinone.”

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarellii.

