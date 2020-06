Rifiuti. Individuazione aree per nuova discarica. La richiesta di Quadrini e Ferdinandi a Pompeo

Dopo la sentenza del TAR che annulla il procedimento di autorizzazione del V bacino a Roccasecca in località Cerreto, i consiglieri provinciali di FI l’ing.Gianluca Quadrini presidente del gruppo azzurro,nonchè commissario della XV Comunità Montana e l’avv. Gioacchino Ferdinandi sindaco di Piedimonte San Germano si rivolgono al Presidente della Provincia avv.Antonio Pompeo affinché l’Ente presenti un emendamento al Piano Regionale Rifiuti in discussione in questi giorni in Regione, indicando i siti idonei per la realizzazione di una nuova discarica provinciale, che sono già individuati nel PTPG dal 2007.”È necessaria anche la convocazione urgente di un consiglio per verificare le iniziative dell’amministrazione provinciale per l’individuazione di un nuovo sito di discarica. -fanno sapere Quadrini e Ferdinandi-. Siccome è in discussione proprio in questi giorni il nuovo piano rifiuti, prima che venga approvato è necessario che la provincia presenti, altresì, subito un emendamento chiarendo che i siti sono già noti, come da PTPG dal 2007. Il Tar del Lazio, con sentenza n. 202 del 8 giugno 2020 ha accolto il ricorso del Comune di Roccasecca e del sindaco avv.Sacco contro la Regione Lazio ed ha annullato la VIA del V bacino della discarica.Per il Tar del Lazio non esiste alcun V bacino e questo fa ben sperare il nostro territorio che giustamente ha già dato in materia ambientale ed ora è necessario cercare soluzioni altrove.”

COMUNICATO STAMPA