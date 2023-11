Rifiuti, Ghera: “Ora nuovo piano dopo abrogazione Egato”

«Ringrazio la Giunta e le forze politiche della maggioranza per aver licenziato l’abrogazione degli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani (Egato). Una proposta di legge che chiude un capitolo, animato da assenza di programmazione. Ora si apre la nuova fase con l’aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, superando la carenza di impiantistica e assicurando la chiusura del ciclo dei rifiuti in ogni Ambito territoriale ottimale. Questi capisaldi possono essere garantiti dagli enti esistenti, a partire dalle Province e dai Comuni. Abbiamo evitato una stagione complicata, dopo che la passata amministrazione ha penalizzato l’impiantistica regionale, impedendo il suo completo sviluppo e aumentando i costi a carico dei cittadini a causa di una politica miope».

Lo ha affermato Fabrizio Ghera, assessore al Ciclo dei rifiuti, alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA