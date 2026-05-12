RIFIUTI, GHERA INCONTRA SINDACO ASSESSORE E CAPIGRUPPO DEL COMUNE DI LATINA

«La Regione è a disposizione di Latina, come di tutti i territori, per affrontare tematiche complesse come quelle della gestione dei rifiuti».

Lo ha dichiarato l’assessore ai Rifiuti, Fabrizio Ghera, che ha incontrato il sindaco e l’assessore del capoluogo pontino, Matilde Celentano e Michele Nasso, per fare il punto sulle recenti difficoltà nella gestione dei rifiuti cittadini.

La riunione si è svolta nel pomeriggio presso ABC, l’azienda comunale, alla presenza dei capigruppo del consiglio comunale di maggioranza e opposizione. Il sindaco e l’assessore di Latina hanno evidenziato la criticità dei conferimenti che si ripete spesso durante le festività. L’assessore Ghera ha sottolineato che la Regione Lazio sarà certamente di supporto per trovare le soluzioni migliori.