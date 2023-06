Rifiuti, Battisti e Droghei (Vic commissione bilancio): “Maggioranza senza strategia e confusionaria”

“Tanta confusione, divergenze all’interno della stessa maggioranza e assenza di una strategia chiara sul tema della gestione dei rifiuti. È questo il bilancio della riunione della Commissioni regionali Bilancio e Rifiuti riunite ieri per discutere la proposta di delibera di Giunta sull’annullamento dell’atto relativo ai criteri di determinazione della rappresentatività dei Comuni all’interno dell’Assemblea degli Egato, gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali previsti dal Piano Rifiuti del Lazio”.

Si legge nella nota delle Consigliere regionali Sara Battisti e Emanuela Droghei.

“Cento giorni di annunci – spiegano – da parte di una Giunta che è chiamata a dare risposte visto che la campagna elettorale è finita da un pezzo. Oggi invece questa maggioranza non è entrata minimamente nel merito della delibera oggetto di discussione e l’annullamento previsto appare più come un fatto politico, come dichiarato dall’assessore Ghera e come confermano le dichiarazioni di Daniele Maura che prosegue la sua pedonale battaglia contro una persona”.

“Il testo – proseguono – che ha portato alla legge di definizione degli egato, è stato lavorato in commissione e partecipato da tutte le forze politiche, compreso il centrodestra che propose diversi emendamenti relativi ai criteri di attribuzione delle quote per ogni comune. Quote che vengono calcolate seguendo gli indicatori di legge.

La procedura di convocazione dell’Assemblea Egato di Frosinone è stata presenziata dalla direzione competente.

È stata infine predisposta una delibera portata in giunta e non approvata, che certificava la validità del voto.

Quindi ci chiediamo: cosa intende fare il centrodestra per attuare la legge in questione?

E poi qual è la loro visione in merito al piano rifiuti regionale?

È finito il tempo degli annunci, ora servono risposte perché la confusione emersa tra le forze politiche che sostengono la maggioranza Rocca, ricade sui servizi essenziali e quindi sulle cittadine e sui cittadini della nostra Regione.

Se ci siete battete un colpo”.

COMUNICATO STAMPA