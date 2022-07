Rifiuti, Battisti: “Con legge Egato grande passo in avanti”

“Grazie all’approvazione della proposta di legge sull’istituzione degli enti di gestione degli ambiti territoriali (EGATO) per i rifiuti la Regione Lazio completa il processo di riforma del sistema in ottica sostenibile ed efficiente. Investimenti sulla differenziata, tariffa puntuale per far pagare meno i cittadini, regole chiare e chiusura del proprio ciclo per ogni territorio. In tal senso, Frosinone non accoglierà più rifiuti da altre province e da Roma, grazie anche alle scelte lungimiranti del sindaco Gualtieri. Un passo avanti deciso sulla gestione del sistema dei rifiuti, grazie a un testo che ha visto la grande collaborazione degli enti locali. Voglio ringraziare il Presidente Zingaretti e l’assessore Valeriani per questo fondamentale risultato”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

COMUNICATO STAMPA