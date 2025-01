RIFIUTI: ASSESSORE GHERA, CUPINORO PRIMA DISCARICA DEL LAZIO CHIUSA E MESSA IN SICUREZZA

La discarica di Cupinoro è la prima discarica di rifiuti urbani nella regione Lazio chiusa definitivamente e avviata alla fase di post-gestione. A ribadirlo è stato oggi l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, nel corso del sopralluogo effettuato assieme ai vertici della Direzione Ciclo dei rifiuti e ai rappresentanti della Commissione Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio.La discarica, che si trova nel territorio del Comune di Bracciano, è stata in attività a partire dagli anni ’90. Dopo alterne vicende, dal 2004 la coltivazione della discarica è passata sotto la gestione del Comune di Bracciano per il tramite della “Bracciano Ambiente S.p.A.”, società totalmente partecipata dallo stesso Comune. La coltivazione si è conclusa definitivamente per esaurimento delle volumetrie assentite nel 2014. Nel dicembre 2016, in seguito del dichiarato fallimento della stessa Bracciano Ambiente S.p.A., la Regione Lazio ha preso in carico l’espletamento delle procedure necessarie per la permanenza in sicurezza del sito della discarica.«Si tratta di un intervento di grande importanza perché rappresenta la prima discarica chiusa e messa in sicurezza grazie all’intervento della Regione Lazio. A dicembre sono terminati i collaudi del capping, ovvero la sigillatura e l’impermeabilizzazione dei rifiuti e l’area ora è in sicurezza dal punto di vista ambientale. I residenti della zona del lago di Bracciano e di tutto il litorale a nord di Roma da anni attendevano un segnale dalle Istituzioni ed oggi siamo qui, insieme ai colleghi della Commissione Rifiuti del consiglio regionale, per verificare il raggiungimento degli impegni presi per il bene della cittadinanza», afferma l’assessore Fabrizio Ghera.

L’INTERVENTO REALIZZATO

L’intervento eseguito è finalizzato alla messa in sicurezza definitiva della discarica a protezione delle matrici ambientali acqua, suolo ed aria. Sono state realizzate una serie di opere riguardanti il rimodellamento morfologico dell’ammasso e la sua stabilità, l’isolamento dei rifiuti tramite sigillatura, la corretta regimazione delle acque meteoriche e il definitivo reinserimento ambientale dell’area, curando anche l’aspetto paesaggistico attraverso un processo di inerbimento e rinaturalizzazione. I lavori di Capping Definitivo sono stati eseguiti dal RTI HTR Bonifiche Srl – Pavoni S.p.a.Il Capping definitivo della discarica è una procedura che prevede l’impermeabilizzazione della porzione di suolo in cui sono stati smaltiti i rifiuti. Il suo scopo è quello di rendere impermeabili i rifiuti sottostanti. Per garantire la corretta estrazione del biogas prodotto dai processi anaerobici all’interno dei rifiuti sono stati realizzati ulteriori 6 pozzi di captazione, da collegare, con circuito in depressione, al già esistente e operante sistema di termodistruzione.Sono poi state effettuate le operazioni di ricopertura dell’ammasso con terreno naturale vergine, certificato da analisi di caratterizzazione e la realizzazione di piste di servizio e del sistema di intercettazione e regimazione delle acque meteoriche. Al termine di queste operazioni si è proceduto all’inerbimento del rilievo, alla sua naturalizzazione e mascheramento nei limiti del possibile attraverso l’utilizzo di specie arbustive ed arboree endemiche. In particolare, è stata curata la ricucitura tra i lembi di foresta residuale che circondano la discarica tramite la piantumazione di cerri e roverelle nei settori nord e sud dell’area.

COLLAUDO FINALE E CHIUSURA DELLA FASE OPERATIVA

Il 19 novembre 2024 è stata trasmessa la relazione di collaudo e relativo certificato a cui è seguito il sopralluogo del 12 dicembre 2024, necessario per la chiusura della fase operativa della discarica.Con Determinazione del 24 dicembre 2024 la Direzione regionale all’Ambiente, ai Cambiamenti Climatici, alla Transizione Energetica e alla Sostenibilità e ai Parchi, prendendo atto del collaudo dei lavori di capping e dello stato dei luoghi, ha autorizzato alla chiusura della Discarica. Successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2024 è stata dichiarata conclusa la fase di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Bracciano, disposta con la DGR n. 45 del 09/02/2017.