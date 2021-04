Rifiuti abbandonati sulla sp tra Ferentino e Fumone, l’indignazione di Maura e Angelisanti

In merito alla questione dell’abbandono dei rifiuti sulla Strada provinciale, nei pressi della frazione di Porciano, nella zona del Lago di Canterno tra i comuni di Ferentino e Fumone, il Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura e il Presidente di Gioventù Nazionale Ferentino Claudia Angelisanti esprimono la loro indignazione nei confronti dei viziosi nella zona sopraindicata, fiduciosi nell’intervento e della maggiore attenzione da parte dell’autorità competenti (comune di Ferentino, provincia di Frosinone ed ente parco del Lago di Canterno).

“Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di alcuni residenti della zona riguardo il terribile stato in cui versano le periferie del nostro territorio con evidenti rischi sia per l’ambiente che per la salute dei nostri cittadini con un abbandono indecoroso di rifiuti di ogni tipo. In particolare in questa situazione si trova a ridosso della strada di competenza provinciale, per di più all’interno di una zona riconosciuta come parco naturalistico. Attraverso una pronta collaborazione con il sindaco e presidente della Provincia Pompeo siamo certi di risolvere questa problematica.” Spiega Maura.

Continua Angelisanti “Come Presidente di Gioventù Nazionale Ferentino ho deciso di accogliere le segnalazioni di alcuni residenti, informando di ciò l’Assessore all’Ambiente Evelina di Marco, protocollando inoltre richiesta di smaltimento di rifiuti ingombranti presenti nelle varie zone di Ferentino, sia presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Ferentino sia presso l’amministrazione Provinciale, chiedendo altresí un’attenzione particolare verso le periferie dimenticate da certi amministratori “green”.

I due concludono: “Tali episodi mettono in luce, oltre che il pessimo atto di numerosi malintenzionati, anche le conseguenze di un mancato sistema di videosorveglianza che da tempo viene richiesto dai residenti dei vari paesi limitrofi, oltre che per la questione ambientale, anche per questioni riguardanti la sicurezza del sito del Lago di Canterno, oggetto da diversi anni di iniziative per la riqualificazione e valorizzazione di tale area.”

