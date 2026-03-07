RIFIUTA L’ALCOLTEST DURANTE UN CONTROLLO: AUTO SEQUESTRATA E PATENTE RITIRATA

Intervento dei Carabinieri a Vallerotonda

Nello scorso 1° marzo, a Vallerotonda, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino un uomo di 64 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e residente a Cervaro.

L’uomo è ritenuto responsabile del reato previsto dal Codice della Strada per essersi rifiutato, su richiesta dei militari operanti, di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Il 64enne era stato fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale e presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di ebbrezza.

A seguito del rifiuto, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro del veicolo ai fini della confisca e al ritiro immediato della patente di guida, impedendo così all’uomo di proseguire la marcia ed evitando potenziali situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sicurezza stradale. L’Arma dei Carabinieri conferma che i controlli proseguiranno con la massima attenzione: non si abbassa la guardia sul fronte della sicurezza stradale, con l’obiettivo di contrastare ogni comportamento irresponsabile alla guida e garantire la tutela dell’incolumità pubblica.

foto archivio