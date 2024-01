Rifacimento marciapiedi, cominciati sui due lati di Roma, nel tratto da via Firenza a via Principe Umberto

È cominciato ieri il secondo intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’ultimo tratto di marciapiede lungo entrambi i lati di via Roma, nel tratto da via Firenze a via Principe Umberto, programmato dall’Amministrazione comunale del Sindaco Luca Di Stefano.

“Stiamo terminando gli interventi lungo il tratto già iniziato nei mesi scorsi – spiegano il primo cittadino Di Stefano e l’Assessore al ramo Francesco De Gasperis -. I lavori consistono nella rimozione del cemento fatiscente che viene sostituito con rete elettrosaldata e nuovo cemento rosso, così da uniformare le nuove banchine alle altre già esistenti in città”.

“Lavoriamo costantemente per ridare decoro alla nostra città – conclude il sindaco Di Stefano – vogliamo mantenere gli impegni presi con i cittadini. Sul fronte della manutenzione, infatti, siamo già intervenuti con il rifacimento di alcune strade che necessitavano di essere rimesse in sicurezza, con la manutenzione della pubblica illuminazione, la cura del verde e su molti altri aspetti, allo scopo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei nostri concittadini, facendo di Sora una città sempre più vivibile e a misura d’uomo”.

Si ricorda che fino al termine dei lavori previsto entro qualche giorno, sul tratto di strada in questione, è in vigore il divieto di sosta con obbligo di rimozione in entrambe le corsie di marcia.

COIMUNICATO STAMPA