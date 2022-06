Rieti, Ciacciarelli (Lega): “Chiedo risposte sul futuro dei Vigili del Fuoco”

“Risposte e chiarimenti sul futuro del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Rieti. Porterò la questione all’attenzione regionale, in quanto non è concepibile che si paventi la possibilità di una chiusura.

I vigili del fuoco di Rieti, che svolgono un lavoro delicato e fondamentale per il territorio regionale hanno diritto e bisogno di una struttura adeguata, di una sede a tutti gli effetti! Invece parrebbe che il personale attualmente in servizio sarà presto distribuito tra l’aeroporto dell’Aquila e quello di Ciampino. Zingaretti cosa intende fare per evitare ciò? Io sto con i vigili del fuoco e con il territorio, e porterò avanti le loro istanze nelle sedi competenti.” Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA