Riduzione del debito, Savo: segnale forte e opportunità storica per costruire un Lazio più sano, equo e vicino ai cittadini

“La decisione assunta oggi dalla Conferenza Stato-Regioni rappresenta una svolta straordinaria per il Lazio e per l’intero sistema delle autonomie regionali. La cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità, con una riduzione del debito regionale di oltre 13 miliardi di euro, apre finalmente una stagione nuova, fondata su investimenti e visione strategica. Un risultato che avrà ricadute concrete e positive sulla vita delle persone. Le risorse liberate ci permetteranno di pianificare con maggiore serenità interventi strutturali, innovativi e duraturi. È un segnale forte di fiducia nelle Regioni e nella loro capacità di essere motore di sviluppo e coesione.

Ringrazio il Presidente Rocca e l’assessore Righini per aver portato avanti con determinazione questo percorso, il Governo per l’ascolto e la sensibilità dimostrata, e tutti i colleghi delle Regioni che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. Un’opportunità storica per costruire un Lazio più equo, più sano e più vicino ai cittadini”.

Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo, sulla cancellazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, della restituzione delle anticipazioni di liquidità.