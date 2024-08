Ridotto lo stazionamento dell’umido organico nel Centro di Raccolta per mitigare i cattivi odori

Cisterna di Latina – Un nuovo calendario di raccolta differenziata dei rifiuti e una riorganizzazione del servizio per ridurre il periodo di stazionamento dei rifiuti organici nel Centro di Raccolta di via I Maggio e i conseguenti cattivi odori.

Tra le novità del “nuovo passo” della raccolta differenziata, oltre al progressivo ampliamento delle zone servite dal porta a porta ed eliminazione dei cassonetti, alla sostituzione del kit di mastelli con quelli a codice utente, c’è anche una rimodulazione delle tipologie dei materiali raccolti e conseguente nuovo calendario settimanale, differenziato per utenze domestiche e condominiali, e utenze non domestiche.

Il nuovo calendario della raccolta differenziata, infatti, è stato studiato per ridurre al minimo il tempo di stazionamento del materiale organico all’interno del Centro di Raccolta di via I Maggio.

Proprio per questo l’umido organico domestico non verrà più ritirato il sabato così da evitare che il rifiuto giaccia nel Centro di Raccolta fino al lunedì successivo.

L’elevata temperatura del periodo, infatti, ha accelerato i processi di decomposizione della sostanza organica dando luogo a cattivi odori che si sono propagati nelle aree abitate limitrofe.

«L’attuale rimodulazione e riorganizzazione del servizio – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore all’Ambiente Pasquale Del Prete – prevede che una macchina-madre riceva tutto l’organico raccolto nella mattinata dalle navette del porta a porta e in giornata lo conferisca nel centro di smaltimento evitando, dunque, lo stazionamento a Cisterna e l’origine di cattivi odori. Fa eccezione un ridotto quantitativo di organico non domestico che verrà conservato in container ermeticamente chiusi.

È dunque importante che la raccolta venga differenziata bene riducendo quanto più possibile la presenza di organico nell’indifferenziato urbano.

Si ricorda, infine, che verranno eliminati i cassonetti domani, venerdì 23 su via Santa Teresa e lunedì 26 agosto su via Santa Chiara e per questo rinnoviamo l’invito a collaborare per una città sempre più decorosa».

COMUNICATO STAMPA