Ridotta l’IMU 2023 sulle aree edificabili

CISTERNA DI LATINA – Seconda rata IMU entro il 18 dicembre. Aliquote invariate rispetto al 2022.

Diminuiti i valori venali in comune commercio delle aree edificabili

Saldo IMU più “leggero” per i proprietari di aree edificabili.

Scadrà oggi 18 dicembre il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023.

Il versamento in autoliquidazione deve essere effettuato calcolando il tributo per l’intero anno con le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2023 (le quali sono rimaste invariate rispetto all’anno 2022), detraendo l’importo versato con la prima rata.

L’unica differenza rispetto all’anno precedente riguarda le aree edificabili, per le quali si è proceduto, ribassandoli, ad adeguarne i valori venali in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione (2023), tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita.

I valori 2023, cosi riformati, sono stati adottati con la deliberazione di Giunta Comunale n.237 del 19 ottobre 2023.

«Come annunciato – spiegano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore al Bilancio, Maria Innamorato – abbiamo adeguato i valori tributari delle aree edificabili a quelli attualmente applicati dal mercato immobiliare comportando una significativa riduzione dell’importo sulla rata a saldo per l’anno 2023. Una riduzione del tributo che, a seconda dei casi, varia dal 14 al 30 percento».

Le informazioni, con le tabelle dei valori per zone omogenee, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Cisterna di Latina cliccando al seguente link:

Il pagamento può essere effettuato mediante modello F24.

