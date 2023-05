“Ridisegnare le province e il loro ruolo di coordinamento del territorio”, Gianluca Quadrini alla riunione al Senato

Si è svolta ieri la riunione a Palazzo Madama per discutere della riforma delle province, presso l’Ufficio del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri e alla presenza del senatore Adriano Paroli e dell’onorevole Roberto Pella. Presenti, oltre i parlamentari che attentamente stanno seguendo la vicenda, anche i Presidenti delle Provincie vicino al partito di Forza Italia. Alla riunione, in rappresentanza della Provincia di Frosinone c’era il Presidente del Consiglio Provinciale e Capogruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini che in una dichiarazione afferma –“quel potere che prima avevano le province ma tolto dal governo Renzi , è fondamentale per una gestione corretta e seria dei territori. Il disegno legge presentato da Forza Italia, atto a ridare voce all’ente, è la proposta più sensata che si potesse fare. Oggi rappresento il Consiglio Provinciale di Frosinone – continua Quadrini – e sono amministratore provinciale da oltre 14 anni per cui ritengo fondamentale considerare la provincia come ente esponenziale della comunità rappresentata, che pianifica la strategia di sviluppo del territorio e riassegnare il ruolo di elettori ai cittadini che a causa della legge Delrio si sono visti rimuovere. La riunione di questa sera era fondamentale per discutere e confrontarsi sulle eventuali modifiche da apportare. Siamo alle ultime battute per cui era importante un incontro a Roma anche con i Presidente delle Province vicino al partito. “ così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.