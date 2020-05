Riding without moving: MOTOTEMATICA presenta una selezione dei film passati in attesa del festival

MotoTematica, il primo festival cinematografico italiano dedicato al mondo della motocicletta, è lieto di offrire a tutti gli appassionati una selezione di alcune delle opere che hanno partecipato alle prime due edizioni. Sul sito ufficiale https://www.mototematica.com/ sono infatti presenti nella sezione “Riding without moving” alcuni lavori internazionali che hanno ottenuto dei riconoscimenti per interesse e qualità artistica. Nell’attesa di conoscere chi saranno i candidati alla selezione ufficiale 2020 (iscrizioni aperte fino al 24 settembre p.v.), è dunque aperta a tutti la visione dei seguenti film: THE MONKEY AND HER DRIVER di Ned Thanhouser (in esclusiva e visibile sul sito solo fino al 30 maggio); THE ULTIMATE RIDE di Edgard Ferreira e Adam Dostalek; SOUTH OF THE WALL di Sinuhe Xavier; MOTO BORGOTARO di Roberto Serrini; I HATE LADIES di Sofia Wikelid.Obiettivo della manifestazione, ideata e diretta dalla rider Benedetta Zaccherini, è incoraggiare i filmmaker stimolati dalla passione per le due ruote a promuovere le loro opere ispirate a sogni, avventure e storie di centauri in forme diversificate. Saranno sei le categorie in concorso, così suddivise: a) miglior documentario; b) miglior lungometraggio; c) miglior corto documentaristico; d) miglior cortometraggio; e) migliori MotoClub e gruppi; f) premio del pubblico.Le proiezioni e la finale del festival si svolgeranno a Roma a novembre.

